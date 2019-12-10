Кабельский прокомментировал отстранение сборной от международных соревнований (видео)

Теперь 9 декабря станет одним из важнейших дней в истории российского спорта. Только это не связано с победами и поражениями наших атлетов. На заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства было принято решение об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Причиной стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Ситуацию прокомментировал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Члены олимпийской и паралимпийской сборных России вновь лишатся флага и гимна, а также будут называться олимпийскими атлетами из России. Впервые это произошло два года назад. В 2020-м это ждет их снова. В последние годы с нашим спортом было связано множество скандалов. Среди них — дисквалификация федерации легкой атлетики, манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Как итог — новый удар по всему российскому спорту. Исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года отстранил Россию от международных соревнований.

«Дисквалификация ударит по конкретным спортсменам, которые на сегодняшний момент готовы в составе национальной команды выступать на крупнейших соревнованиях. Конечно, это повлияет на спортсменов, но я думаю, что Россия такая страна, что мы переживем и эту ситуацию и выйдем из нее достойно», — отметил Григорий Кабельский.

От этого решения пострадают и местные атлеты. Летние игры уже давно не проходили без наших спортсменов. С 2004 года на каждой Олимпиаде Пензенскую область представляли, как минимум, десять спортсменов. Сколько их будет в 2020 году в Токио, и смогут ли они вообще выступить, пока неизвестно. Среди тех, кто может проехать мимо японской столицы следующим летом или же появиться под белым флагом — Денис Аблязин, Наталья Афремова, Егор Павлов, Анастасия Горбунова, Евгений Кузнецов. Многолетний напарник последнего в прыжках в воду, Илья Захаров, также мог оказаться в этом списке, однако он был дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов и решил завершить карьеру. Несмотря на жесткие меры, большинство спортсменов не теряют оптимизма и продолжают готовиться к Олимпиаде.

«Моя задача, по сути, — тренироваться. Конечно, будет обидно, если придется выступать под нейтральным флагом, это не те ощущения, но все равно, если что-то занимаешь, будешь призером Олимпиады», — рассказал пловец Егор Павлов.

Какой будет дальнейшая судьба российского спорта высоких достижений, пока неизвестно. У профильного российского министерства есть время, чтобы обжаловать решение WADA в арбитражном суде. Но даже если оно останется в силе, то коснется не всех. К примеру, сборная России по футболу следующим летом сможет выступить на чемпионате Европы под своим флагом, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.