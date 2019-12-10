В Пензе открыли доску-барельеф Герою России Павлу Петрачкову

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В Пензе возле Монумента воинской и трудовой Славы сводный отряд юнармейцев заступил на пост № 1. Этой чести, в основном, удостоились ребята, которые планируют связать свою жизнь с военным делом. В этот же день была увековечена память о герое России Павле Петрачкове. Мемориальную доску установили на здании бывшего исторического факультета на улице Карла Маркса, где учился герой.

Каждая вахта у Монумента воинской и трудовой Славы длится 20 минут. В преддверии 75-й годовщины Победы в Пензе каждой значимой дате отдают честь именно так — караулом. 9 декабря в День Героев России самые достойные ребята, на этот раз юнармейцы, чувствуют, как вокруг продолжается жизнь, торопятся машины, подходят любопытные горожане, но думают о тех, кто ради мирной жизни пожертвовал собой, вспоминают имена героев.

Юнармейцев, конечно, учат обращаться с оружием, маршировать, но главная подоплека — все-таки история и воспитание достойного отношения к Родине. Сейчас к общероссийскому движению присоединились порядка 4000 ребят со всей области, создан штаб.

«Горжусь, что наши школьники выбрали в рамках российского движения школьников патриотическое направление «Юнармия». Это хорошее место для подготовки к службе в вооруженных силах», — отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Имя современного героя Павла Петрачкова 9 декабря увековечили на пензенских улицах. Мемориальную доску поместили на здании бывшего исторического факультета ПГУ, который окончил Павел. Герой России родился в Омске в семье военного, но именно в Пензе он успел прожить самые мирные моменты своей жизни. Здесь же у него осталась семья — жена и маленький сын. Вместе с первыми лицами области они сняли ткань с барельефа.

«Проходит время, и мы убеждаемся в том, что великий подвиг наших предков, патриотизм, передается от поколения в поколение. Подтверждение этому — это подвиг Павла Анатольевича Петрачкова», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Героем Павел Петрачков показал себя уже во время срочной службы, тогда он впервые попал в Чечню — в разгар боевых действий. Встал на место раненного командира и смог вывести взвод из окружения. За этот поступок ему дали орден Мужества. Позднее, в 2010 году, он оказался в Чеченской Республике уже в звании командира группы спецназа. Его разведгруппа нарвалась на замаскированный вражеский люк. Павлу Петрачкову удалось спасти товарищей только ценой собственной жизни. Он получил звание Героя России посмертно.

«Он любил балагурить, рассказывать смешные истории, был очень общительным. В тот момент он принял сильное решение, и не мог поступить иначе», — рассказал старший прапорщик войсковой части Заречного управления Росгвардии по Пензенской области, сослуживец Павла Петрачкова Николай Карпов.

Сейчас среди Героев России — 12 пензенцев, имена еще четверых связаны с нашим городом. И практически все они — наши современники. Первое имя пензенца включено в этот список в 1992 году, поэтому День Героя России — это не только День памяти, но праздник тех, кто живет среди нас, сообщает телеканал «Экспресс».