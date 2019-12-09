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Пензенец перевел мошенникам почти 4000 рублей за кусок мыла (видео)

9 декабря в 22:35 164 просмотра

Самое обычное хозяйственное мыло может стоить почти 4000 тысячи рублей. В этом убедился житель Пензы. Он совершил покупку в одном из интернет-магазинов. Правда он заказывал не гигиенические средства, а необходимый в работе лазерный нивелир [геодезический инструмент для определения разности высот между несколькими точками земной поверхности].

Вместо нужного в строительстве электронного инструмента житель города получил средство для стирки и мытья. И это за 3700 рублей, переведенных на счет интернет-магазина. Опасения, что за ним прячутся самые настоящие мошенники, подтвердились довольно быстро.

«Я пытался связаться с продавцом, но, позвонив по представленным на сайте контактным данным, мне никто не ответил. Написал на электронную почту — тоже тишина. Потом понял, что меня обманули, и решил обратиться в полицию», — рассказал потерпевший.

Как оказалось, сотрудники правоохранительных органов в курсе такой схемы обмана. Только за последние сутки в региональном управлении МВД зарегистрировали три обращения граждан, которые стали жертвами мошенников при покупке инструмента через интернет.

«После оформления заказа людям звонил неизвестный и представлялся менеджером магазина, чтобы подтвердить покупку. Также он пояснял, что посылка придет в ближайшее почтовое отделение, где при получении необходимо оплатить товар», — прокомментировала дознаватель отдела дознания УМВД России по Пензе Инна Демкина.

По всем случаям ведется проверка. Полицейские занимаются поиском причастных к обманной схеме лиц и предупреждают: лучше пользоваться проверенными сайтами и заказывать курьерскую доставку, тогда, по крайней мере, можно будет вскрыть посылку и, если там окажется не то, что нужно, отказаться от оплаты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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