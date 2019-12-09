РЖД и Пензенская область подписали договор о сотрудничестве до 2024 (видео)

О запуске двухэтажного поезда в столицу, как об одном из главных проектов 2019 года, говорили в региональном правительстве. Там прошел день Куйбышевской железной дороги, в рамках которого между компанией «РЖД» и Пензенской областью было подписано соглашение о сотрудничестве до 2024 года.

В зону обслуживания Куйбышевской железной дороги включены шесть субъектов страны и, все-таки, самый протяженный путь, 600 километров, проходит именно по Пензенской области. Совместных планов у областного правительства и РЖД с каждым годом становится все больше. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что руководство старейшей российской стальной магистрали выполняет договоренности в полном объеме. Реконструкция вокзала станции «Пенза-1» — тому подтверждение. Решено продолжить программу ремонта железнодорожных вокзалов.

«В 2020 году, в соответствии с нашими договоренностями, руководство приступит к ремонту станции «Белинская» в Каменке. Я в свою очередь, конечно, выделю дополнительные финансовые средства, чтобы получился красивый, хороший ансамбль», — сказал Иван Белозерцев.

В числе главных проектов, которые были успешно реализованы на территории региона, — открытие нового пригородного маршрута «Пенза-Селикса», начало курсирования двухэтажного поезда в Москву, отправка крупных партий растительного масла в Китай. При этом местное отделение Куйбышевской магистрали не только выполняет свою основную функцию по перевозке грузов и пассажиров, но и является крупным предприятием, которое обеспечивает экономическую стабильность и рабочие места.

В 2019 году после реконструкции было открыто одно из старейших лечебных учреждений города. Изначально клиническая больница «РЖД-Медицина» была создана для работников железной дороги, но сейчас за медпомощью туда могут обратиться все желающие. К ней прикреплено более 15 тысяч пациентов.

«В модернизацию медучреждения было вложено более 200 миллионов рублей. Все сделано для того, чтобы здоровье и железнодоржников, и жителей Пензенской области, которые пользуются услугами данного учреждения, были всегда под контролем и на высоком уровне», — рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

На 2020-й намечена модернизация детской железной дороги и строительство учебного центра на станции «Пенза-3». Что касается сферы туризма, ретро-поезд сообщением «Пенза-1-Белинская», запущенный ко Дню поэзии в музее-заповеднике «Тарханы», будет ходить по маршруту, как минимум, раз в месяц, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.