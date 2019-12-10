Пензенский «Дизель» уступил аутсайдеру ВХЛ

9 декабря подопечные Алексея Ваулина встречались с «Ижсталью», расположившейся в последней пятерке турнирной таблицы регулярного чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути». На первых минутах команды проверяли оборону друг друга, но постепенно гости завладели преимуществом, а к 13-й минуте смогли открыть счет. Немаловажным моментом стало удаление Зигурдса Подзиньша — «Ижсталь» успела реализовать большинство. Ворота Ильи Андрюхова распечатал Константин Рыжов. Атаку организовали Владислав Цуриков и Максим Мизюрин.

Однако при равных составах «Дизель» сумел практически сразу выровнять игру — ответную шайбу забросил Давид Думбадзе. Перед перерывом «желто-синие» пытались выйти вперед, но период закончился при счете 1:1.

Вторую двадцатиминутку «Ижсталь» начала в меньшинстве, и хозяева еще сильнее прижали соперника к воротам, но большинством воспользоваться так и не смогли. А вот гости, дождавшись пятого полевого, организовали новую успешную атаку. Артем Рожковский вывел команду вперед, ассистентами выступили Валентин Макаров и Максим Мельников. Пензенцы перешли в активное наступление, но лишь получили третью шайбу в собственные ворота. Ее автором стал Арсений Хацей, которому помогали Антон Ковалев и Данил Маркус.

«Дизель» выстоял еще одно меньшинство, сбегал в несколько атак, а по возвращении Виталия Люлько на площадку пропустил четвертый гол — Рожковский оформил дубль.

Перед перерывом Никиту Ли отправили на скамейку за подсечку. Вновь проявив настоящий героизм, «желто-синие» смогли забить, оставшись в меньшинстве. Вторую шайбу забросил Павел Медведев. В ассистентах — Владислав Барулин и Давид Думбадзе.

У пензенцев оставалось почти 20 минут, чтобы вытащить игру, однако то ли отсутствие удалений, то ли стойкость ижевской команды не позволили подопечным Алексея Ваулина в этот вечер забить больше ни одного гола.

«Дизель» с 33 очками в 32 играх располагается на 19-й строчке турнирной таблицы и готовится к домашнему матчу против «Нефтяника», который пройдет 11 декабря (0+).