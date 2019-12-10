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Алексей Ваулин — о поражении «Дизеля»: У меня нет объяснения нашей безобразной игре

10 декабря в 08:47 128 просмотров

Главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» прокомментировал поражение команды от аутсайдера ВХЛ — «Ижстали» со счетом 2:4.

«Сложно что-то говорить после такого матча. У меня нет объяснения нашей безобразной игре. Мы проиграли все единоборства сопернику, все подборы шайб, всю клюшечную борьбу. Попадались на контратаки, всегда догоняли. Соперник же здорово сыграл, прессинговал, быстро «сворачивался», грамотно играл по счету. Получилось сделать так, чтобы игра не стала разгромной — вывели из состава игроков, которые совершенно не были помощниками сегодня. Опять же, не могу сказать, с чем это связано», — заявил наставник «желто-синих».

Он объяснил, что прошедший матч похож на тот, что команда провела против «Молота-Прикамье», — приходилось на жилах вытягивать игру. Однако на этот раз удача от пензенцев отвернулась.

«Вообще, на любом уровне, начиная с детского хоккея, тяжело собраться и перестроиться по ходу матча, если ты с первых минут вышел несобранным», — пояснил Алексей Ваулин.

Но и при таком настроении тренер смог найти плюсы в завершившемся поединке.

«Хотел бы отметить то, что при счете 1:4 не развалились, нашли в себе какие-то силы и не проиграли с крупным счетом», — подчеркнул он.

Алексей Ваулин принес болельщикам извинения, а соперника поздравил с заслуженной победой.

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2019/12/aleksej-vaulin-xotel-by-izvinitsya-pered-bolelshhikami/

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