Лузгин раскритиковал работу коммунальщиков во время снегопада

В Пензе на планерке в мэрии, которая состоялась 10 декабря, обсудили уборку снега и прорывы на теплосетях.

Глава администрации города Андрей Лузгин подчеркнул, что на устранение куммунальной аварии ушло больше суток.

«Сильно повезло, что была плюсовая температура. Сутки не было тепла и еще сутки воздушные пробки устраняли. Оперативнее нужно отрабатывать. Нельзя, чтобы квартиры двое суток стояли холодными», — добавил он.

Мэр также возмутился тем, что не все части города расчищены от снега. Он особенно указал на частный сектор.

«Замечательное видео с улицы Бекешской подтвердило, что работы были организованы крайне слабо. На Бугровке ситуация не лучше. Даю вам неделю на доработку. Не хватает рабочих, это видно. Тротуары не были посыпаны ни разу. Такое отношение к работе неприемлемо. Второй снегопад ожидается в конце этой недели, учтите ошибки», — сказал Андрей Лузгин.

Он также поручил синхронизировать работу с объектами торговли: с утра проезжую часть очищают от снега, но затем дворники выносят с тротуаров снег обратно, и получается «Сизифов труд». Также Андрей Лузгин особое внимание попросил уделить ликвидации образующихся на крышах сосулек.

«Собственники жилых зданий лентой перегораживают тротуары, говорят, что этого достаточно для безопасности. Ленты уносит ветром, там дети бегают. УЖКХ, проинформируйте управляйки о своевременной работе по ликвидации сосулек. Есть и современные технические решения», — подытожил он.