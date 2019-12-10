Лузгин: Приемка новых пристроев к детсадам должна быть строгой

Вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил, что в настоящее время показатели ввода жилья — 372 тысячи кв. м. — это 74,5% от годового плана. Еще 12 многоквартирных домов нужно ввести в эксплуатацию.

«Из 12 домов есть вопросы по трем, они на ежедневном контроле. По ним достигнута договоренность, что ежедневно в 8:30 там проходит штат. Мы уверены, что до конца года завершим работы», — добавил он.

Магомед Агамагомедов уточнил, что туда уже поступили лифты, рабочие их монтируют. В Заре выставили график работ, там пока недостаточно людей.

«С руководством ведем работу. В целом, по остальному вопросов нет. Дом «Декор-Трейда» будет вводиться в эксплуатацию в этом году, направили документы в Госжилстройтехинспекцию, будет выдано заключение. Техвозможность везде обеспечена. В Арбеково эта работа будет проведена до 25 декабря. По электричеству вопросов нет, теплоноситель уже в магистрали», — сообщил вице-мэр.

Он также добавил, что завершилось строительство школы в дальнем Арбеково в шестом микрорайоне. В настоящее время рабочие расставляют мебель.

«На сегодняшний день заказчик подал документы в ГЖИ. В третьем микрорайоне работы ведутся по графику, вопросов никаких нет. Четыре пристроя к детсадам в работе», — сказал он.

Магомед Агамагомедов рассказал, что на ул. Депутатской, 5 завершили асфальтирование, в понедельник документы сдадут в ГЖИ. На ул. Антонова готовы коммуникации и кровля, идет устройство щебеночного основания и монтаж бордюрного камня.

«Ведется устройство теплого пола, настил линолеума, монтаж сантехники. В понедельник тоже документы сдадим. На ул. Измайлова было отставание, оно сейчас существенно сокращено. Завершены работы по фасаду, большая часть работы по кровле завершена. Штукатурные работы завершены, будем работать в две смены, чтобы сроки наверстать. По сетям до четверга по теплотрассе хотят уже завершить работы. Это на особом контроле, людей достаточно.

Пристрой к детсаду на ул. Набережной реки мойки — коммуникации выполнены, остались врезки по теплотрассе, благоустройство территории ведется, в выходные завершим работы по асфальтированию. Ведется монтаж теневых навесов, вышли на чистовую отделку. В понедельник будем готовить документы для подачи в ГЖИ», — подытожил вице-мэр.

Глава администрации города Андрей Лузгин поручил придирчиво проверять объекты.

«Мы договаривались о благоустройстве, качество отделки внутри должно быть достойное, чтобы в процессе эксплуатации не переделывать. Приемка должна быть строгой», — сказал он.