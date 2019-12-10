В Сети сообщают о сбитом пешеходе на ул. Перспективной

В группе социальной сети «ВКонтакте» появился пост о дорожно-транспортном происшествии перед крупной оптовой базой в Пензе.

Автор публикации уточнил, что авария произошла на пешеходном переходе. Ограничиваться сухими фактами он не стал и продолжил рассуждения о том, кто виноват в случившемся.

«Конечно, водитель виновен, но, с другой стороны, освещения нет никакого, хотя на столбах есть лампы. На всем участке до поворота на Лебедевку освещение отсутствует. Темень, поэтому и пешехода не видно. Это было в 17:10, может, чуть раньше», — говорится в публикации.

В комментариях люди разделились на два лагеря: кто-то стал утверждать, что водителям достаточно протереть фары, чтобы хорошо видеть дорогу, другие посетовали на нетерпеливость и неосторожность пешеходов.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо выходить на проезжую часть только в разрешенных местах и даже при «зеленом» светофоре оценивать скорость приближающегося автомобиля.