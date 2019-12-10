Определен подрядчик на реконструкцию Фонтанной площади в Пензе

В Пензе завершили работу по устройству свай на третьей опоре Бакунинского моста и демонтаж фонтана. Об этом стало известно в ходе планерки в мэрии 10 декабря.

«На сегодняшний день в полном объеме завершены работы по переустройству инженерных коммуникаций. На сегодняшний день завершается работа по устройству свай на третьей опоре и на подпорной стенке на правом берегу. Эти работы мы планируем завершить в марте 2020 года по графику. С апреля приступим к полному демонтажу Бакунинского моста с отсыпкой полуостровков на левом берегу и к устройству первой, второй опоры и подпорной стенки, чтобы к сентябрю все опоры и подпорные стенки были готовы, а пролетные строения, которые сегодня уже изготавливают, можно было начинать монтировать», — рассказал вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Он также рассказал, что работы по демонтажу старого фонтана и его подземной части завершены, ведутся работы для строительства новой чащи и подземных сооружений.

«У нас первый контракт с «Техстроем». Теперь прошли торги по благоустройству прилегающей территории, определен подрядчик — компания из Санкт-Петербурга. В ближайшее время она приступит к демонтажным работам. По срокам завершения реконструкции самого фонтана — 15 июля 2020 года, благоустройство — 15−25 августа 2020 года, чтобы к 1 сентября все было открыто и введено в эксплуатацию», — уточнил Магомед Агамагомедов.