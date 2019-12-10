Лузгин призвал активнее бороться с несанкционированной торговлей елками в Пензе

В Пензе на оперативном совещании в мэрии 10 декабря обсудили меры по борьбе с несанкционированными точками торговли елками и новогоднее оформление города.

Начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Ольга Жовтяк сообщила, что в Пензе заключено 84 договора на размещение елочных базаров.

«Нужно бороться с несанкционированной торговлей, чтобы у тех, кто арендует место и оформляет сотрудников, не возникало вопросов, зачем им платить налоги, если другие этого не делают, ограничиваясь оплатой штрафа в 500 рублей раз в неделю», — поручил мэр Андрей Лузгин, обращаясь к сотрудникам УМВД и районных администраций.

Ольга Жовтяк также напомнила о том, что в Пензе, помимо сезонных ярмарок, в осенне-зимний период начали работать ярмарки выходного дня, где пензенцы могут приобрести продукцию от местных фермеров.

Говоря о программе мероприятий в новогодние праздники, глава администрации поручил автивнее доносить информацию до людей.

«Нам нужно создать для граждан условия, чтобы не было необходимости все праздники сидеть дома и есть салаты. Приемную Деда Мороза открываем на этой неделе, шествие Дедов Морозов будет. В этом году дополнительно оформили новыми элементами улицу Московскую, инсталляция «2020» появилась. До 15 числа оформление полностью должны завершить. Надо следить, чтобы не было вандализма», — подчеркнул Андрей Лузгин.