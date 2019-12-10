Губернатор отреагировал на обращения о проблемах с отоплением в Пензе

«В мой адрес поступают жалобы граждан о том, что в квартирах по улице Аустрина, 123а, температура менее 18 градусов. Пишут, что в доме по улице Калинина, 102, холодно. Угловая квартира по улице Луначарского, 38а, — батареи еле теплые. Хотя угловая квартира — это работа управляющей компании, да и по всем остальным домам. Затем — Заводской район, Север, Арбеково, в чем дело-то, вы разобрались?» — задает вопрос глава региона на видеозаписи, опубликованной в социальной сети Instagram.

Ему доложили, что теплоноситель был отключен почти на сутки из-за аварии на сетях.

«Значит, пусть работают круглосуточно!» — поручил губернатор, добавив, что в такой ситуации необходимо увеличивать количество ремонтных бригад.

«Деньги собирают — толку нет. Это работа муниципалитета — наводи порядок», — подытожил Иван Белозерцев.