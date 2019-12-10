В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Фестиваль «Пенза — сердце мастерства»
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
В Пензенской области за год благоустроили 105 объектов
Губернатор: Наши соотечественники проявляют героизм и мужество
Лузгин призвал активнее бороться с несанкционированной торговлей елками в Пензе
Определен подрядчик на реконструкцию Фонтанной площади в Пензе
Агамагомедов: Работы по строительству школы в Арбеково завершены в полном объеме
Лузгин раскритиковал работу коммунальщиков во время снегопада
В Пензенской области на 23% выросло производство скота и птицы на убой
Пензу покинули 164 «индуса» и 33 «китайца»
Пензячка просит сделать освещение на ул. Ладожской, 31
Пензенцам напоминают о безопасности вблизи объектов ЖКХ

Губернатор отреагировал на обращения о проблемах с отоплением в Пензе

10 декабря в 10:02 218 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев поручил усилить работу после многочисленных обращений жителей Пензы относительно отсутствия отопления или его недостаточной интенсивности.

«В мой адрес поступают жалобы граждан о том, что в квартирах по улице Аустрина, 123а, температура менее 18 градусов. Пишут, что в доме по улице Калинина, 102, холодно. Угловая квартира по улице Луначарского, 38а, — батареи еле теплые. Хотя угловая квартира — это работа управляющей компании, да и по всем остальным домам. Затем — Заводской район, Север, Арбеково, в чем дело-то, вы разобрались?» — задает вопрос глава региона на видеозаписи, опубликованной в социальной сети Instagram.

Ему доложили, что теплоноситель был отключен почти на сутки из-за аварии на сетях.

«Значит, пусть работают круглосуточно!» — поручил губернатор, добавив, что в такой ситуации необходимо увеличивать количество ремонтных бригад.

«Деньги собирают — толку нет. Это работа муниципалитета — наводи порядок», — подытожил Иван Белозерцев.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B54ZgHZltwJ/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...