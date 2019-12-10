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В мастерских Сердобского техникума будут делать УЗИ животным и обследовать почву

10 декабря в 10:19 124 просмотра

В Сердобском многопрофильном техникуме создадут пять мастерских на грант, выделенный из федерального бюджета по направлению «Сельское хозяйство». Учебное заведение стало победителем отбора проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.

Образовательная организация получит 43,7 млн рублей. В мастерских будет идти обучение рабочим профессиям и освоение специальностей. На современном оборудовании будет осуществляться подготовка по направлениям: «Ветеринария», «Агрономия», «Сельскохозяйственная биотехнология», «Сити-фермерство» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Студенты освоят ультразвуковую диагностику животных, клинические исследования, комплексное обследование почв, автомобиле- и тракторостроение.

«Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, обеспечит качественную подготовку кадров по востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным образовательным программам на основе демонстрационного экзамена, в том числе — по стандартам WorldSkills. Это позволит активнее участвовать студентам техникума в чемпионатах «Молодые профессионалы» по направлениям, связанным с подготовкой специалистов для сельского хозяйства», — заявила директор техникума Елена Сынкова.

В пресс-службе министерства образования Пензенской области отметили, что в настоящее время учащимися техникума являются 713 человек. Они осваивают направления «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Технология производства и переработки с/х продукции», «Компьютерные системы и комплексы», «Ветеринария», «Повар-кондитер», «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Напомним, еще одним обладателем гранта стал Пензенский государственный университет, где до 1 сентября 2020 года также появится пять мастерских, но IT-направленности.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-2557399/

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