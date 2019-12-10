В мастерских Сердобского техникума будут делать УЗИ животным и обследовать почву

В Сердобском многопрофильном техникуме создадут пять мастерских на грант , выделенный из федерального бюджета по направлению «Сельское хозяйство». Учебное заведение стало победителем отбора проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.

Образовательная организация получит 43,7 млн рублей. В мастерских будет идти обучение рабочим профессиям и освоение специальностей. На современном оборудовании будет осуществляться подготовка по направлениям: «Ветеринария», «Агрономия», «Сельскохозяйственная биотехнология», «Сити-фермерство» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Студенты освоят ультразвуковую диагностику животных, клинические исследования, комплексное обследование почв, автомобиле- и тракторостроение.

«Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, обеспечит качественную подготовку кадров по востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным образовательным программам на основе демонстрационного экзамена, в том числе — по стандартам WorldSkills. Это позволит активнее участвовать студентам техникума в чемпионатах «Молодые профессионалы» по направлениям, связанным с подготовкой специалистов для сельского хозяйства», — заявила директор техникума Елена Сынкова.

В пресс-службе министерства образования Пензенской области отметили, что в настоящее время учащимися техникума являются 713 человек. Они осваивают направления «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Технология производства и переработки с/х продукции», «Компьютерные системы и комплексы», «Ветеринария», «Повар-кондитер», «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Напомним, еще одним обладателем гранта стал Пензенский государственный университет, где до 1 сентября 2020 года также появится пять мастерских, но IT-направленности.