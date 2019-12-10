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Губернатор: Наши соотечественники проявляют героизм и мужество

10 декабря в 11:00 64 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев в областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова встретился с родственниками пензенцев, удостоенных высших государственных наград.

С главой региона пообщались Герои Социалистического Труда Анатолий Васильев, Николай Булгаков и Николай Софьин, полный кавалер ордена Трудовой Славы Василий Журавлев, матери и вдовы Героев РФ и Героев Советского Союза.

«В числе героев нашей страны — и ваши близкие люди, которые в самое тяжелое время, не жалея своей жизни, проявили героизм и мужество, спасая других и выполняя государственную задачу. Героями — не рождаются, и нельзя кого-либо принудить к подвигу. Как поступить в тяжелой ситуации, каждый выбирает сам. Это — воспитание, которое идет с детства — из семьи, из школы», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что любовь к Родине заложена в генах каждого жителя страны и это неотъемлемая часть духовности гражданина, сообщили в пресс-центре регионального правительства. Иван Белозерцев отметил, что в России есть традиция — не щадя себя защищать свою землю, край и семью.

«Именно наши соотечественники, выполняя боевую задачу или работая на заводе, в военное и мирное время, проявляют героизм и мужество, которыми гордится их Родина. Очень важно, чтобы подвиг героев оставался в памяти нашей молодежи, чтобы не забывался трудовой и боевой подвиг пензенцев. В этой памяти — сила нашей страны», — подытожил глава региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/201411/

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