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Обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели не состоялось

10 декабря в 11:17 36 просмотров

Обсуждение возможности введения четырехдневной рабочей недели в России отложено, сообщает газета «Известия».

Консультации должны были пройти в ноябре в рамках трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако из-за высокой загруженности рабочих групп поднять этот вопрос не удалось.

В секретариате организации заявили, что новая дата обсуждения будет зависеть от готовности социальных партнеров — союзов работодателей и профсоюзов.

Эксперты уверены, что дискуссия может не состояться вовсе — слишком велики экономические потери от вероятной реализации данной инициативы.


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