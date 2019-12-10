Обсуждение идеи четырехдневной рабочей недели не состоялось

Консультации должны были пройти в ноябре в рамках трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако из-за высокой загруженности рабочих групп поднять этот вопрос не удалось.

В секретариате организации заявили, что новая дата обсуждения будет зависеть от готовности социальных партнеров — союзов работодателей и профсоюзов.

Эксперты уверены, что дискуссия может не состояться вовсе — слишком велики экономические потери от вероятной реализации данной инициативы.