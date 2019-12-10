В Пензенской области за год благоустроили 105 объектов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи.

Участники совещания обсудили вопросы реализации нацпроектов «Экология» и «Жилье и городская среда», инициированных президентом Владимиром Путиным, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

«Начну с «Экологии», здесь ключевая задача — создать целую отрасль по переработке отходов производства и потребления. Со следующего года практически все регионы должны перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Большинство либо уже перешли, либо готовы к этому», — сообщил премьер министр страны Дмитрий Медведев.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» он подчеркнул, что основным вопросом является ипотека. В стране поставили целевое значение ипотечных ставок. Дмитрий Медведев уточнил, что благодаря сложившейся экономической ситуации, действиям правительства и Центробанка эта ставка снижается. Он напомнил также о необходимости создания вместе со строительством жилых кварталов социальной инфраструктуры.

В Пензенской области среди экологических мероприятий, реализованных в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», можно назвать проведенные работы по расчистке русел рек и водоемов, которые находятся в Колышлейском и Кузнецком районах. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» приобрели лесопожарную технику и увеличили площади лесовосстановления. Что касается реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в 2019 году в нем приняли участие все городские округа и муниципальные районы Пензенской области. Всего было благоустроено 105 объектов.



«В 2019 году победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стал город Заречный с призовой премией 85 млн рублей, которая будет направлена на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха «Заречье». Сдача объекта запланирована до 15 декабря 2020 года», — уточнили в пресс-центре.