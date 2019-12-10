В Пензе накрыли нарколабораторию и изъяли 10 кг запрещенного вещества

Более 10 килограммов наркотика, три химических реактора для его производства и более 1 000 литров различных реагентов и смесей было обнаружено в коттедже, принадлежавшем одному из злоумышленников, во время оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

По факту незаконного производства наркотических средств в особо крупном размере в отношении подельников было возбуждено уголовное дело. Два автомобиля и 700 тысяч рублей наличными, изъятые у обвиняемых, будут реализованы для возмещения ущерба от их деятельности.

«В настоящее время органы государственной безопасности проводят работу по закреплению доказательств, выявлению иных эпизодов преступлений и установлению соучастников противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.