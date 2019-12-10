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В Пензе накрыли нарколабораторию и изъяли 10 кг запрещенного вещества

10 декабря в 11:49 242 просмотра

Четверо жителей Пензы организовали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Запрещенное вещество они собирались сбыть на территории разных регионов страны.

Более 10 килограммов наркотика, три химических реактора для его производства и более 1 000 литров различных реагентов и смесей было обнаружено в коттедже, принадлежавшем одному из злоумышленников, во время оперативно-разыскных и следственных мероприятий.

По факту незаконного производства наркотических средств в особо крупном размере в отношении подельников было возбуждено уголовное дело. Два автомобиля и 700 тысяч рублей наличными, изъятые у обвиняемых, будут реализованы для возмещения ущерба от их деятельности.

«В настоящее время органы государственной безопасности проводят работу по закреплению доказательств, выявлению иных эпизодов преступлений и установлению соучастников противоправной деятельности», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Пензенской области.

Фотография: фото и видео предоставлены пресс-службой управления ФСБ России по Пензенской области

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