В Пензе проверили охранные зоны теплосетей

В Пензе прошел плановый осмотр тепловых сетей на размещение на них незаконных сооружений, которые могут нести потенциальную опасность. Специалисты выявили 238 нарушений.

Оказалось, что в охранной зоне теплосетей размещены парковки, детские площадки, торговые павильоны и даже транспортные остановки.

«Согласно нормам эксплуатации, в охранной зоне теплосетей — это не менее трех метров в каждую сторону от расположения тепломагистрали, запрещено капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов», — пояснил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Отмечается, что такие нарушения ускоряют износ теплосетей. Все выявленные факты зафиксированы, для дальнейшей проработки вопроса документы будут предоставлены в городскую администрацию, а также в контролирующие органы.