Лузгин: Если ресурсники не будут принимать бесхозяйные сети, пойдем в суд

Мэр Андрей Лузгин в ходе оперативного совещания в администрации города 10 декабря отметил, что около трети поступающих от пензенцев жалоб связаны с работой инженерных сетей.

Глава администрации поинтересовался, какая складывается ситуация по приему и оформлению бесхозяйных сетей в 2019 году и какие город ставит перед собой задачи на 2020-й.

По словам начальника управления муниципального имущества администрации Пензы Ирины Кочетковой, в рамках проводимой работы в 2018—2019 годах на учет в качестве бесхозяйных был поставлен 201 объект инженерной инфраструктуры.

«Из них 76 объектов теплоснабжения, 52 — водоснабжения и водоотведения, 61 — газоснабжения, 7 — освещения, 5 — электричества. Из них на 153 объектах уже оформлено право муниципальной собственности, работа по 48 объектам завершается. Сейчас в работе у нас по итогам 2019 года находятся 129 объектов бесхозяйных сетей, из них 41 — теплоснабжения, 72 — водоснабжения и водоотведения, 12 — электрического хозяйства и 4 — газоснабжения. Работа в данном направлении продолжается, мы во взаимодействии с районными администрациями выявляем сети и начинаем по ним работать», — рассказала она.

Андрей Лузгин спросил, как выстраивается работа с ресурсоснабжающими организациями по закреплению за ними обслуживания данных сетей.

«Гарантирующими поставщиками у нас являются организации по водоснабжению и водоотведению, по теплосетям. В основном, закрепление осуществляется в рабочем порядке. Но те сети, которые находятся уже в ветхом состоянии, ресурсниками не принимаются. Ведется работа по их понуждению, тяжело идет работа с объектами газоснабжения. Это их обязанность — принимать сети», — отметила Ирина Кочеткова.

Мэр поручил подготовить сводную информацию по тому, какое количество сетей сейчас находится на балансе муниципалитета и сколько из них не принято ресурсниками.

«Разберитесь с трактовкой закона. Обязанность гарантирующего поставщика обеспечивать бесперебойную подачу ресурсов и принимать сети все-таки есть. Совместно с управлением ЖКХ дайте мне сводную информацию. Если ресурсники будут продолжать отказываться, давайте будем выходить в суды», — подчеркнул он.

Также Андрей Лузгин попросил доложить о решении проблемы с водой в поселке Победа.

«Депутат обращался в пятницу — у населения неделю не было воды, а у нас действий никаких не было», — отметил глава администрации.

Начальник городского управления ЖКХ Александр Утин сообщил о том, что данная ситуация возникла как раз вследствие того, что ресурсоснабжающая организация наотрез отказывается принять бесхозяйные сети.

«То есть то, что воды нет неделю у людей, кажется нам нормальным? У нас есть резервный фонд, давайте восстанавливать. А мы все с «Горводоканалом» пинаем мячик друг другу. Научитесь работать оперативно, нельзя на неделю оставлять людей без коммунальных услуг. Если бы вы неделю прожили без воды, как бы вы относились к власти после этого?» — сказал Андрей Лузгин.

Также он поручил готовить обращение к ресурсникам по ситуации с бесхозяйными газовыми сетями.

«Это источник повышенной опасности, нужно, чтобы их обслуживали», — подчеркнул мэр.