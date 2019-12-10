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Житель Нижнеломовского района до смерти забил сожительницу табуретом

10 декабря в 12:15 148 просмотров

В Пензенской области расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть женщины.

По данным следствия, вечером 20 ноября 35-летний житель села Большие Хутора Нижнеломовского района пришел домой. Его сожительница начала ругаться на мужчину, что тот явился поздно и не принес денег. Разгорелась ссора. Помириться было решено за совместным распитием алкоголя. Однако это уладило конфликт ненадолго — через некоторое время он разразился с новой силой и перерос в драку.

Мужчина несколько раз ударил возлюбленную по лицу, а затем схватился за металлический табурет и начал бить женщину по голове. После этого он ушел в гости, где продолжил пьянствовать.

По возвращении домой утром следующего дня он понял, что женщина мертва, и позвонил в полицию. Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранителям мужчина заявил, что не бил ее, а обнаружил мертвой, когда вернулся от приятеля.

Однако у полицейских были данные, что гражданин имеет плохую репутацию — он уже был судим за причинение телесных повреждений разным женщинам и угрозу убийством. Сельчанин рассказал, у кого он якобы был в момент трагедии, однако ни один из указанных им людей не подтвердил, что принимал у себя гостя. После совмещения всех этих фактов мужчине пришлось признаться в преступлении.

Судмедэксперт установил, что причиной смерти 48-летней женщины стала закрытая черепно-мозговая травма. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Сельчанин находится под стражей.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.


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