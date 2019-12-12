Зареченка выступит на шоу «Голос. Дети»

Вокальный преподаватель девушки Анна Булик рассказала, что на участие в проекте подали заявки около 30 тысяч певцов. После на кастинг в «Останкино» пригласили примерно 800 детей, среди них было двое солистов зареченской студии.

«По итогам четырех дней кастинга музыкальные редакторы «Первого канала» отобрали 110 вокалистов из нескольких стран. Наша певица оказалась в числе допущенных к слепым прослушиваниям. Репетиции и съемки начнутся в январе. Эфиры — в марте. Этап подбора репертуара уже пройден», — уточнила она.

По словам Анны Булик, школьница занимается пением уже более восьми лет. Она является многократным лауреатом и обладателем гран-при престижных вокальных конкурсов.

Напомним, на слепых прослушиваниях «Голоса. Дети» в 2018 году выступала пензячка Анастасия Кормишина. Она исполнила песню «A song for you», аккомпанируя себе сама. Но никто из наставников к ней не повернулся. Тогда рэпер Баста пригласил ее спеть на своем концерте.

«Голос. Дети» — вокальное телешоу, которое выходит на «Первом канале». В нем участвуют дети от 7 до 14 лет. Премьера седьмого сезона состоится 14 февраля 2020 года.