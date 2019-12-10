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Жительница Никольского района пробила возлюбленному голову толкушкой

10 декабря в 13:10 96 просмотров

Жительницу Никольского района Пензенской области будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью возлюбленного, который от полученных травм скончался.

Вечером 21 сентября 48-летняя жительница Никольского района находилась дома с 42-летним мужчиной. После употребления алкоголя пара поссорилась, и дама ударила сожителя деревянной толкушкой по голове. Боясь, что мужчина ответит ей столь же грубо, женщина убежала в баню, где просидела до утра, запершись изнутри.

Утром дама вернулась в дом, где обнаружила возлюбленного на кухне. Мужчина не подавал признаков жизни. На место прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые зафиксировали его смерть.

«В этот же день обвиняемая созналась в содеянном, написала явку с повинной. По ее словам, причиной такого поступка послужили постоянные конфликты и упреки к ней молодого сожителя, вызванные, по ее мнению, появлением у него другой женщины», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, направлено в суд.


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