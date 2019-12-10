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В Вазерках юноша за рулем BMW насмерть сбил мужчину

10 декабря в 13:27 242 просмотра

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о смертельном дорожно-транспортном происшествии в селе Вазерки Бессоновского района, виновником которого может быть несовершеннолетний.

Трагедия произошла 9 декабря. В 16:25 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на улице сбит мужчина. Водитель скрылся.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Шофер и неустановленное транспортное средство были объявлены в розыск.

По данным правоохранителей, личность водителя и марку машины удалось установить. Предположительно, мужчину сбил автомобиль BMW, за рулем которого находился несовершеннолетний юноша.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо выходить на проезжую часть только в разрешенных местах и даже при «зеленом» светофоре оценивать скорость приближающегося автомобиля.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/bmw-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE-2964072/

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