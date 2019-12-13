Особенности получения медпомощи в 2020 году. Открытая линия

Директор регионального ТФОМС расскажет, какие изменения произойдут в Территориальной программе ОМС, на что направлены приоритеты государственных гарантий в следующем году, а также ответит на вопросы граждан, касающиеся бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.



Вопросы в рамках открытой линии Елене Аксеновой можно будет задать 20 декабря с 12 до 13 часов по телефону 34−53−72. Также их можно оставлять в комментариях ниже как во время мероприятия, так и заранее или присылать на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «открытая линия».