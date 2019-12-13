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Особенности получения медпомощи в 2020 году. Открытая линия

13 декабря в 03:37 156 просмотров

В ИА «Пенза-Пресс» 20 декабря с 12 до 13 часов пройдет открытая линия (0+) с директором ТФОМС Пензенской области Еленой Аксеновой.

Директор регионального ТФОМС расскажет, какие изменения произойдут в Территориальной программе ОМС, на что направлены приоритеты государственных гарантий в следующем году, а также ответит на вопросы граждан, касающиеся бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.

Вопросы в рамках открытой линии Елене Аксеновой можно будет задать 20 декабря с 12 до 13 часов по телефону 34−53−72. Также их можно оставлять в комментариях ниже как во время мероприятия, так и заранее или присылать на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «открытая линия».

Фотография: фото предоставлено ТФОМС Пензенской области

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