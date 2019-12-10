В Пензе мужчины избавились от «неудобного» дорожного знака. ВИДЕО

Начальник Департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин опубликовал на своей странице в Facebook запись с камеры наблюдения, на которой неизвестные срезали дорожный знак.

«Вот так и пропадают знаки с УДС [улично-дорожной сети]. Самовольный демонтаж знака «Пешеходный переход», ул. Дружбы», — пояснил Максим Иванкин в посте.

На кадрах видно, как мужчина срезает металлический столб болгаркой, второй в это время держит знак. Еще два человека топчутся вокруг, наблюдая за обстановкой. Все происходит перед въездом на стоянку возле магазина автозапчастей. После содеянного один из мужчин принялся расчищать территорию лопатой.

На сервисе google-карты видно, что некоторое время назад в данном месте знак «Пешеходный переход» был установлен рядом с ограждением стоянки. Когда мужчины убирали конструкцию, она находилась уже прямо перед въездом на территорию. Возможно, именно из-за этого мужчины пошли на такой шаг.

Согласно пункту 1.5 Правил дорожного движения, «запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки…» За подобное деяние предусмотрен штраф. По статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях он равен 5−10 тысячам рублей для граждан, 25 тыс. руб. — для должностных лиц, 300 тыс. руб. — для юридических лиц.