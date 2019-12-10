В Пензенской области ремонт по БКАД должен обеспечить безопасность на дорогах

Вопросы финансирования объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России, были рассмотрены на совещании проектного офиса, на котором присутствовал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

Одной из главных тем стало проведение мероприятий, которые должны обеспечить безопасность участников дорожного движения. При планировании работ особое внимание уделят ремонту пешеходных переходов около социально значимых объектов, обустройству тротуаров, искусственных неровностей и освещения «зебр» ночью, установке дополнительных светофоров и предупреждающих знаков, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Напомним, в 2020 году по проекту БКАД будет отремонтировано 22 основных и, возможно, 80 дополнительных объектов в Пензе, Заречном и Пензенском районе, входящих в агломерацию. По уже утвержденным точкам контракты заключены, по тем, что входят в дополнительный список, разработаны проекты и составлены сметы, которые должны пройти экспертизу.