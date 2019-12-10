В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
12 тысяч пензенцев сделали тест на ВИЧ в рамках всероссийской акции
Студентка Бабынина займет кресло Кувайцева в Гордуме
В Башмаковском районе фармацевт отпустила без рецепта опасный медикамент
«Пензаэнерго» напоминает об уголовной ответственности за порчу своих объектов
Иван Белозерцев поблагодарил своих подписчиков во «ВКонтакте»
В Пензе проверили охранные зоны теплосетей
В Пензенской области за год благоустроили 105 объектов
Губернатор: Наши соотечественники проявляют героизм и мужество
Лузгин призвал активнее бороться с несанкционированной торговлей елками в Пензе
Губернатор отреагировал на обращения о проблемах с отоплением в Пензе

В Пензенской области ремонт по БКАД должен обеспечить безопасность на дорогах

10 декабря в 13:42 162 просмотра

Вопросы финансирования объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России, были рассмотрены на совещании проектного офиса, на котором присутствовал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

Одной из главных тем стало проведение мероприятий, которые должны обеспечить безопасность участников дорожного движения. При планировании работ особое внимание уделят ремонту пешеходных переходов около социально значимых объектов, обустройству тротуаров, искусственных неровностей и освещения «зебр» ночью, установке дополнительных светофоров и предупреждающих знаков, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Напомним, в 2020 году по проекту БКАД будет отремонтировано 22 основных и, возможно, 80 дополнительных объектов в Пензе, Заречном и Пензенском районе, входящих в агломерацию. По уже утвержденным точкам контракты заключены, по тем, что входят в дополнительный список, разработаны проекты и составлены сметы, которые должны пройти экспертизу.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...