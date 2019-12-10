Иван Белозерцев поблагодарил своих подписчиков во «ВКонтакте»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев завел страничку в социальной сети «ВКонтакте». Всего за несколько дней на нее подписались более полутысячи человек.

«Спасибо всем за этот день. Я не ожидал такого наплыва подписчиков. Очень благодарен за слова поддержки, за мнения и вопросы. Будем общаться дальше», — обратился к пользователям глава региона поздно вечером 9 декабря.

Первый пост «Вконтакте» губернатор разместил 30 ноября. По состоянию на 10 декабря у Ивана Белозерцева — 536 подписчиков. Жители Пензенской области могут написать главе региона, на все вопросы он ответит лично.

Как ранее сообщал пресс-центр облправительства, губернатор завел аккаунт «ВКонтакте» именно для общения с населением. У Ивана Белозерцева есть официальные страницы еще в четырех соцсетиях: Instagram, Twitter и «Одноклассники».