«Пензаэнерго» напоминает об уголовной ответственности за порчу своих объектов

В управлении безопасности филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Пензаэнерго» напомнили о том, что кража элементов энергооборудования и порча объектов электроэнергетики расцениваются как серьезные преступления, за которые злоумышленник может отправиться в тюрьму на 10 лет.

Злодеяния обернутся не только потерей свободы, но и серьезными последствиями для жизни и здоровья преступников. Также их действия могут привести к остановке подачи ресурса в целые населенных пункты и на социально значимые объекты.

Например, в конце октября с территории летнего животноводческого комплекса СПК «Широкополье» в селе Покрово-Березовка Пензенского района был украден трансформатор, стоящий на балансе Кондольского РЭС Сердобского производственного отделения филиала «Пензаэнерго». Установить личность злоумышленника удалось полицейским, работникам РЭС и сотрудникам управления безопасности «Пензаэнерго».

Подозреваемого в краже задержали. 30-летний безработный мужчина признался сразу в нескольких преступлениях, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Руководители сельскохозяйственных предприятий должны следить за сохранностью электросетевого хозяйства и, при отсутствии охраны, предупреждать организацию о сезонном прекращении эксплуатации.

Профилактику хищений проводят и сами сотрудники филиала «Пензаэнерго». Они организуют рабочие встречи с главами муниципальных образований, общаются с населением, сотрудничают с правоохранительными органами. Данная работа уже дает плоды.

«Если вы располагаете информацией о хищении электроэнергии, электрооборудования, а также о возникновении угрозы целостности и сохранности оборудования, просим сообщить об этом по горячей линии филиала «Пензаэнерго» 8−800−700−18−12», — обратились к пензенцам в пресс-службе организации.