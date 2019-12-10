В Башмаковском районе фармацевт отпустила без рецепта опасный медикамент

В Башмаковском районе в аптеке продали лекарство без рецепта. Фармацевт грубо нарушила закон, поскольку данный медикамент вызывает эффект, подобный наркотическому, а потому должен употребляться только по назначению врача.
Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. В отношении сотрудницы компании и самого юрлица были составлены административные протоколы. Их должны рассмотреть в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Пензенской области.
«Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.