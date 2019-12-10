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В Башмаковском районе фармацевт отпустила без рецепта опасный медикамент

10 декабря в 14:42 122 просмотра

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Пензенской области рассмотрит протоколы в отношении фармацевта и компании, в которой она работает.

В Башмаковском районе в аптеке продали лекарство без рецепта. Фармацевт грубо нарушила закон, поскольку данный медикамент вызывает эффект, подобный наркотическому, а потому должен употребляться только по назначению врача.

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки. В отношении сотрудницы компании и самого юрлица были составлены административные протоколы. Их должны рассмотреть в Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Пензенской области.

«Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.


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