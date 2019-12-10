В «Дамате» поступил первый вывод индюшат из яиц компании «Авиаген»

10 декабря из первой партии инкубационных яиц фирмы «Авиаген» вылупились индюшата. Молодняк уже доставили в птичники подращивания ГК «Дамате» в Вадинский район Пензенской области.

Каждый птичник «Дамате» насчитывает 33 тысячи голов. Для молодняка созданы все условия: кормление, поение, вакцинация, вентиляция, климат-контроль на объектах полностью автоматизированы.

Ранее «Дамате» закупала инкубационное яйцо у ведущих иностранных поставщиков. Теперь, согласно подписанному соглашению, в течение девяти лет его будет поставлять компания «Авиаген». Преимущество такого сотрудничества — снижение зависимости от импорта генетического материала. Кроме того, обе компании находятся недалеко друг от друга, что гарантирует более высокие качественные показатели, в том числе благодаря меньшим количеством потерь при транспортировке.

Планируется, что в 2020 году «Дамате» станет основным покупателем инкубационного яйца, произведенного компанией «Авиаген» в России, объем поставки увеличится на 40% - до 8,5 млн штук.

Специалисты отмечают, что инкубация — это первый и один из самых важных этапов в вертикально-интегрированной структуре «Дамате» по производству мяса индейки. Комплекс «Авиаген» поставляет в холдинг инкубационные яйца кросса БИГ-6 — эталонной породы. Дальнейший процесс проходит в собственном инкубатории компании в Нижнеломовском районе. В 2020 году также должна завершиться реконструкция инкубатория в Колышлейском районе, тогда суммарная мощность инкубации «Дамате» вырастет до 25,4 млн яиц в год.