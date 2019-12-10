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Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

10 декабря в 15:03 44 просмотра

Экс-мэр Москвы скончался 10 декабря.

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА Новости. Ныне возглавляющий столицу Сергей Собянин распорядился создать правительственную комиссию по организации захоронения.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в Мюнхене. Там он готовился к операции на сердце. Помощь в оформлении необходимых для передачи тела на родину документов обещали оказать в российском посольстве в Германии.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958-м он окончил столичный институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «инженер-механик». В 1974-м заступил на службу в Министерство химической промышленности.

В 1987 году Лужков был назначен на пост первого заместителя председателя Мосгорисполкома и председателя Московского городского агропромышленного комитета (Мосагропрома).

В 1990-м по рекомендации председателя демократического Моссовета Гавриила Попова его выдвинули на должность председателя Мосгорисполкома. В июне он занял пост вице-мэра Москвы.

Спустя месяц Юрий Лужков стал премьером городского правительства Москвы, образованного на основе Мосгорисполкома.

Шестого июня 1992 года Юрий Лужков был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы. Соответствующий документ подписал Борис Ельцин. Затем Лужков трижды переизбирался градоначальником и досрочно сложил полномочия в 2010 году.

Фотография: скриншот с видео - https://www.youtube.com/watch?v=qnJ0iiTuwR4

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