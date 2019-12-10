Студентка Бабынина займет кресло Кувайцева в Гордуме

В Пензе 10 декабря члены регионального отделения «Единой России» определились с кандидатурой человека, который займет кресло Виктора Кувайцева в Гордуме. Последний сложил депутатские полномочия из-за перехода на должность первого зампреда в областное правительство.

Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета, которое возглавил секретарь отделения партии Валерий Лидин.

«В соответствии со статьей 74 закона Пензенской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Пензенской области по одномандатным избирательным округам и единому избирательному округу» № 1048-ЗПО кандидатура может быть предложена из числа кандидатов, включенных в общую часть списка, либо в ту территориальную группу территориальной части кандидатов, в которую был включен депутат, чьи полномочия прекращены досрочно», — отмечает пресс-служба реготделения ЕР.

На вакантный мандат предложили студентку Саратовской государственной юридической академии Кристину Бабынину.