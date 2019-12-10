12 тысяч пензенцев сделали тест на ВИЧ в рамках всероссийской акции

В Пензенской области подвели итоги акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводилась с 25 ноября по 1 декабря.

За неделю обследование на ВИЧ-инфекцию методом ИФА прошли 10 511 человек, методом экспресс-тестирования — 1 455 человек. Все они также направлялись на консультацию — до и после сдачи анализа.

На горячую линию Центра СПИД Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи (ПОКЦСВМП) обратились 74 человека.

Также в рамках мероприятия проводилась другая акция — благотворительная. Медики, волонтеры и представители фонда «Семья и здоровье» собрали подарки для маленьких пациентов Центра СПИД.

Напомним, что о приближающейся акции говорили в СМИ, а на улицах города развесили 206 баннеров. Плакаты поменьше размещали в лифтах многоэтажек.

«Несмотря на то, что всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» закончилась, мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции в нашей области продолжаются. Все желающие узнать свой ВИЧ-статус могут сделать это конфиденциально или анонимно и абсолютно бесплатно в Центре профилактики и борьбы со СПИД ГБУЗ «ПОКЦСВМП» (пр. Победы, 122)», — сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.