Губернатор поручил подготовить концепцию благоустройства парка в Сердобске

10 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится в рабочей поездке в Сердобском районе. В числе первых он посетил парк культуры и отдыха «Березовая роща».

Осмотрев популярную зону отдыха сердобчан, глава региона отметил, что парк нужно преобразить.

«Надо подготовить концепцию преображения парка, разработать хороший проект и заявить его на участие в федеральной программе. Например, Кузнецк выиграл таким образом 100 млн рублей и провел работу по развитию городских пространств. Мы его проекты сопровождали и поддерживали, помогали защитить. Заречный также стал победителем конкурса, благодаря чему сможет осуществить реконструкцию», — сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил подготовить проектно-сметную документацию и выразил готовность оказать дополнительную финансовую помощь из бюджета региона. Иван Белозерцев обратил внимание, что парковую зону можно расширить за счет леса, который расположен рядом.

Также Иван Белозерцев возложил цветы к бюсту знаменитого срдобчанина, народного артиста СССР Виктора Степанова. Затем губернатор осмотрел хоккейную коробку, расположенную в парке.

«Освещение есть, музыкальное оборудование работает, нужно постоянно поддерживать каток в хорошем состоянии. Чтобы на этой площадке могла заниматься хоккейная команда и другие жители Сердобска», — отметил он.