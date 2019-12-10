Губернатор поручил подготовить концепцию благоустройства парка в Сердобске

Осмотрев популярную зону отдыха сердобчан, глава региона отметил, что парк нужно преобразить.
«Надо подготовить концепцию преображения парка, разработать хороший проект и заявить его на участие в федеральной программе. Например, Кузнецк выиграл таким образом 100 млн рублей и провел работу по развитию городских пространств. Мы его проекты сопровождали и поддерживали, помогали защитить. Заречный также стал победителем конкурса, благодаря чему сможет осуществить реконструкцию», — сообщил Иван Белозерцев.
Губернатор поручил подготовить проектно-сметную документацию и выразил готовность оказать дополнительную финансовую помощь из бюджета региона. Иван Белозерцев обратил внимание, что парковую зону можно расширить за счет леса, который расположен рядом.
Также Иван Белозерцев возложил цветы к бюсту знаменитого срдобчанина, народного артиста СССР Виктора Степанова. Затем губернатор осмотрел хоккейную коробку, расположенную в парке.
«Освещение есть, музыкальное оборудование работает, нужно постоянно поддерживать каток в хорошем состоянии. Чтобы на этой площадке могла заниматься хоккейная команда и другие жители Сердобска», — отметил он.