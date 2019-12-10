В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Иван Белозерцев оценил эффект от проекта «Бережливая поликлиника» в Сердобске
Пензенский центр крови получил приз на всероссийском форуме
12 тысяч пензенцев сделали тест на ВИЧ в рамках всероссийской акции
Студентка Бабынина займет кресло Кувайцева в Гордуме
В Башмаковском районе фармацевт отпустила без рецепта опасный медикамент
«Пензаэнерго» напоминает об уголовной ответственности за порчу своих объектов
Иван Белозерцев поблагодарил своих подписчиков во «ВКонтакте»
В Пензенской области ремонт по БКАД должен обеспечить безопасность на дорогах
В Пензе проверили охранные зоны теплосетей
В Пензенской области за год благоустроили 105 объектов

Губернатор поручил подготовить концепцию благоустройства парка в Сердобске

10 декабря в 15:27 284 просмотра

10 декабря губернатор Пензенской области Иван Белозерцев находится в рабочей поездке в Сердобском районе. В числе первых он посетил парк культуры и отдыха «Березовая роща».

Осмотрев популярную зону отдыха сердобчан, глава региона отметил, что парк нужно преобразить.

«Надо подготовить концепцию преображения парка, разработать хороший проект и заявить его на участие в федеральной программе. Например, Кузнецк выиграл таким образом 100 млн рублей и провел работу по развитию городских пространств. Мы его проекты сопровождали и поддерживали, помогали защитить. Заречный также стал победителем конкурса, благодаря чему сможет осуществить реконструкцию», — сообщил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил подготовить проектно-сметную документацию и выразил готовность оказать дополнительную финансовую помощь из бюджета региона. Иван Белозерцев обратил внимание, что парковую зону можно расширить за счет леса, который расположен рядом.

Также Иван Белозерцев возложил цветы к бюсту знаменитого срдобчанина, народного артиста СССР Виктора Степанова. Затем губернатор осмотрел хоккейную коробку, расположенную в парке.

«Освещение есть, музыкальное оборудование работает, нужно постоянно поддерживать каток в хорошем состоянии. Чтобы на этой площадке могла заниматься хоккейная команда и другие жители Сердобска», — отметил он.

Фотография: фото ИА "Пенза-Пресс" и http://pnzreg.ru/news/society/201749/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...