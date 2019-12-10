В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
В мастерских сердобского техникума будут делать УЗИ животным и обследовать почву
Школьница из Пензы помогла в разработке собирающего чай робота
В мастерских ПГУ будут разрабатывать приложения и осваивать анализ big data
В Пензенской области определили порядок предоставления детям путевок на Черное море
В пензенском вузе выпустили первых цифровых консультантов
Снегурочка и Лиса Алиса развозят пензенцам билеты на Епархиальную елку
Пензенцы могут взглянуть в картинной галерее в «Зеркало жизни»
Для пензенских школьников-инвалидов провели профориентационные игры
В Пензе обсудили программу форума «Инженеры будущего»
На фестиваль «Пенза — сердце мастерства» приедет народный артист России

В Пензе пройдет конкурс профмастерства «Делай, как я!»

10 декабря в 15:33 162 просмотра

11 декабря во Дворце детского (юношеского) творчества Пензы состоится региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» для воспитанников, преподавателей и инструкторов военно-патриотических клубов, объединений и общественных организаций.

Участниками конкурса станут 23 человека: 18 ребят в возрасте от 14 до 17 лет, двое руководителей и три педагога-инструктора из Пензы, Кузнецка, Каменки, Никольска, Спасска, Бессоновки, Колышлея и Башмаковского района.

Взрослые готовят самопрезентацию и представление образовательной программы. Также они должны будут провести открытое занятие и пройти профессиональное тестирование.

Школьники и студенты представят визитную карточку, а затем продемонстрируют знания в области истории страны, Великой Отечественной войны, о выдающихся конструкторах-оружейниках, символике и традициях Вооруженных Сил и воинских уставах. Ребят ждут состязания по физической и прикладной военной подготовке.

Победители регионального тура отправятся на всероссийский конкурс, который пройдет в Москве в феврале, сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Возрастные ограничения — 12+.

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4991/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...