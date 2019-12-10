В Пензе пройдет конкурс профмастерства «Делай, как я!»

11 декабря во Дворце детского (юношеского) творчества Пензы состоится региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» для воспитанников, преподавателей и инструкторов военно-патриотических клубов, объединений и общественных организаций.

Участниками конкурса станут 23 человека: 18 ребят в возрасте от 14 до 17 лет, двое руководителей и три педагога-инструктора из Пензы, Кузнецка, Каменки, Никольска, Спасска, Бессоновки, Колышлея и Башмаковского района.

Взрослые готовят самопрезентацию и представление образовательной программы. Также они должны будут провести открытое занятие и пройти профессиональное тестирование.

Школьники и студенты представят визитную карточку, а затем продемонстрируют знания в области истории страны, Великой Отечественной войны, о выдающихся конструкторах-оружейниках, символике и традициях Вооруженных Сил и воинских уставах. Ребят ждут состязания по физической и прикладной военной подготовке.

Победители регионального тура отправятся на всероссийский конкурс, который пройдет в Москве в феврале, сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Возрастные ограничения — 12+.