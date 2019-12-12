«Хочу, могу, делаю». Пензенские бизнес-леди стали участницами уникального проекта

В Пензе состоялся бизнес-девичник «Хочу, могу, делаю». Почти месяц, с 19 ноября по 11 декабря, длился специальный образовательный курс «Женский бизнес», который включал в себя пять живых встреч и четыре вебинара. С предпринимательницами делились опытом эксперты федерального уровня.

Подобный формат, рассчитанный именно для бизнес-леди, является новым для многих городов страны, и Пенза попала в их число. Участницами курса стали несколько десятков женщин-предпринимательниц. Они узнали рецепт сбалансированных финансов, о том, как сформировать правильные убеждения и сильное окружение, как выстроить персональный бренд, стать лидером рынка. Психолог, физиогномист, бизнес-тренер Наталия Бешлиу рассказала пензячкам, как научиться видеть людей насквозь, правильно выстраивать беседу, разрешать конфликты и управлять отношениями, чтобы добиться желаемого результата. Среди спикеров был и мужчина — основатель соцпроекта «Целинации» Антон Кострюченко поделился опытом получения заявок через интернет.





Директор по продажам телемедицинской компании «Доктис» Екатерина Орлова выступила спикером одного из завершающих дней обучающей программы, темой которого стала «Продажа по любви». Предпринимательницы узнали, как обеспечить рост компании за счет выстраивания системы.

«Все начинается с плана. Если хочешь достичь каких-то результатов, нужно поставить себе цель. Поэтому изначально мы говорили о том, как ставить цель в продажах, как сделать ее корректной, чтобы собственник бизнеса через год работы понимал, ради чего он все делает. Затем — как этих целей достигать. Также узнали о навыках продаж. Многие относятся к продажам, как к «впариванию». На самом деле, это совершенно не так. Мы говорим о продажах «по любви». Все сконцентрировано на то, чтобы понять, что хочет покупатель, и дать ему это. При этом нужно еще соблюсти свои интересы с точки зрения получения прибыли. А это цель любой компании», — поделилась эксперт.

Директор рекламного агентства «Уличное телевидение» Марина Шатунова выразила благодарность организаторам программы. Ими выступают Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при поддержке регионального министерства экономики.

«Спасибо, что для нас — бизнес-леди — организовали такой обучающий курс, который позволяет не просто общаться и знакомиться. Но это тоже очень важно, потому что все между собой подружились, начали продумывать совместные бизнес-проекты. Также очень важно, что программа подобрана таким образом, что задействованы абсолютно все блоки, помогающие развитию предпринимательства. Для женщин это оказалось особенно актуально. Судя по отзывам, это действительно популярно, интересно и нужно. Если на следующий год подобные форматы будут продолжаться, то, я уверена, что будут такой же аншлаг, ажиотаж и желание принять участие», — сказала она.

11 декабря все участницы получили сертификаты о прохождении образовательной программы, а также подарочные сертификаты на бесплатный курс «120 секунд. Woman» от «Деловой среды».

Отметим, что обучение в рамках программ Фонда поддержки предпринимательства — бесплатное. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Напомним, Пензенская область принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по поручению президента России Владимира Путина. Цель проекта — увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса.

