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Жителя Пензенской области осудили за истязания дочери

10 декабря в 16:10 152 просмотра

Житель Пензенской области предстал перед судом после очередного конфликта, который произошел между ним и дочерью.

По материалам дела, в сентябре житель Малосердобинского района был дома со своей дочерью. У мужчины произошел конфликт с девочкой, и он ударил ее в левое плечо. Физическую силу к ребенку сельчанин применял не впервые — его уже привлекали к административной ответственности за нанесение девочке побоев.

Теперь в отношении мужчины возбудили уже уголовное дело по факту совершения насильственных действий, которые причинили физическую боль, но не принесли негативных последствий для здоровья.

Отрицать свою вину мужчина не стал. Его приговорили к 200 часам обязательных работ. В пресс-службе Малосердобинского районного суда сообщили, что решение вступило в силу.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D1%82-4117726/

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