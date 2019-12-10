Жителя Пензенской области осудили за истязания дочери

Житель Пензенской области предстал перед судом после очередного конфликта, который произошел между ним и дочерью.

По материалам дела, в сентябре житель Малосердобинского района был дома со своей дочерью. У мужчины произошел конфликт с девочкой, и он ударил ее в левое плечо. Физическую силу к ребенку сельчанин применял не впервые — его уже привлекали к административной ответственности за нанесение девочке побоев.

Теперь в отношении мужчины возбудили уже уголовное дело по факту совершения насильственных действий, которые причинили физическую боль, но не принесли негативных последствий для здоровья.

Отрицать свою вину мужчина не стал. Его приговорили к 200 часам обязательных работ. В пресс-службе Малосердобинского районного суда сообщили, что решение вступило в силу.