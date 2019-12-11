Житель Заречного отправится в колонию строгого режима за долг по алиментам

В городе Заречном Пензенской области отец троих детей должен был ежемесячно отдавать половину дохода в качестве алиментов на их содержание. Такое решение содержалось в судебном приказе.

Однако мужчина игнорировал свою обязанность. За постоянно растущие долги его привлекали к административной ответственности, но данная мера на безответственного родителя должного воздействия не оказывала. К 31 мая долг достиг 815 тысяч рублей.

На этот раз зареченца привлекли уже к уголовной ответственности. Он не стал отрицать вину, но пояснил, что весной решил сменить работу на более высокооплачиваемую, но в итоге на новом месте так и не появился. Также мужчина добавил, что имеет судимость, а это негативно сказывается на его попытках найти работу.

Однако это отказались расценивать как основание не платить алименты. Против жителя закрытого города сыграло и то, что он не только не поддерживает детей материально, но и не занимается их воспитанием. Ребята живут отдельно, их судьбой мужчина не интересуется.

За совершенное преступление зареченец проведет четыре года в колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.