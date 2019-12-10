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Пензенский центр крови получил приз на всероссийском форуме

10 декабря в 16:26 100 просмотров

Два проекта Пензенского областного клинического центра крови получили высокую оценку на конкурсе профессионального мастерства среди учреждений службы крови.

Кампания «Для тебя просто, для других важно» заняла третье место в номинации «Время совершать взрослые поступки». Молодежный проект стал одним из лучших в области волонтерства. Его целью является пропаганда и развитие добровольного безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

Проект «Ответственное донорство — надежное будущее губернии» вышел в финал в номинации «Секрет успеха — постоянство», добавили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Итоги были подведены на всероссийском форуме Службы крови.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/6369/

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