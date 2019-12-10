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Дольщики. В Пензе первую очередь «Лукоморья» должны сдать в начале 2020-го

10 декабря в 16:29 116 просмотров

В Пензе высокую степень готовности имеет еще один объект обманутых дольщиков — первая очередь «Лукоморья» в селе Засечном. Об этом в Instagram сообщила главный жилищный инспектор региона Инна Левченко.

«К работам подрядчик ООО «Новое Решение» приступил с 1 ноября 2019 года, сразу выполнив благоустройство придомовой территории. В настоящее время ведутся сантехнические работы, установка газовых котлов, счетчиков в жилых помещениях, монтаж парапетных крышек и вентиляционных зонтов. В конце декабря будет выполнен монтаж ВРУ (вводно-распределительных устройств) и установка столбов освещения», — написала она в официальном аккаунте ведомства, которое возглавляет.

Инна Левченко добавила, что работы планируется завершить в первом квартале следующего года. Дом подрядчик достраивает за счет предоставления ему земельных участков.

Напомним, ранее дольщики поблагодарили губернатора за смену подрядчика на объекте. К «Энтазису», работавшему здесь, у них были большие претензии.

Первый объект обманутых дольщиков — часть «Райков» — сдали в эксплуатацию в конце ноября. Еще пара домов находится на финальной стадии, идет оформление документов. В настоящее время достройка проблемных объектов в регионе идет путем создания масштабных инвестиционных проектов (выделение земли застройщикам) и субсидирования (возможно привлечение федеральных средств).


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