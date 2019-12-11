В Пензе победители конкурса «ЦМИТ года» получат 500 тысяч рублей

Гранты будут предоставлены из регионального бюджета в виде субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования для деятельности ЦМИТов. 500 тысяч рублей — победителю конкурса, 400 тысяч рублей — победителю в одной из номинаций.

Отмечено, что этими деньгами можно возместить затраты на купленные инструменты, производственный инвентарь, оборудование обеспечения связи, информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и др.

В настоящее время проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, итоги областного конкурса «ЦМИТ года — 2019» были объявлены в рамках выставки инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инноваториум», которая прошла в конце сентября.