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В Пензе победители конкурса «ЦМИТ года» получат 500 тысяч рублей

11 декабря в 06:12 124 просмотра

На портале правительства Пензенской области опубликован проект постановления о предоставлении грантов победителям областного конкурса Центров молодежного инновационного творчества «ЦМИТ года».

Гранты будут предоставлены из регионального бюджета в виде субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования для деятельности ЦМИТов. 500 тысяч рублей — победителю конкурса, 400 тысяч рублей — победителю в одной из номинаций.

Отмечено, что этими деньгами можно возместить затраты на купленные инструменты, производственный инвентарь, оборудование обеспечения связи, информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и др.
В настоящее время проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, итоги областного конкурса «ЦМИТ года — 2019» были объявлены в рамках выставки инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инноваториум», которая прошла в конце сентября.


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