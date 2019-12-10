Иван Белозерцев оценил эффект от проекта «Бережливая поликлиника» в Сердобске

В ходе рабочей поездки в город Сердобск губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил межрайонную больницу имени А. И. Настина .

В местной поликлинике с 2017 года реализуется федеральный проект «Бережливая поликлиника» в рамках нацпроект «Здравоохранение», инициированного президентом России. Постепенно в медучреждении хотят прийти к сокращению времени пребывания пациентов, к обеспечению доступности и повышению качества оказания помощи. Например, направление «Открытая регистратура и новая организация пространства» позволило сократить время нахождения человека в этой зоне с 27 до 10 минут.

Также в поликлинике есть электронная запись. Так удалось равномерно распределить нагрузку на персонал в течение дня. Также это сказалось на времени ожидания помощи.

В приемно-информационной зоне можно получить информацию о структуре медучреждения. Навести справки, не выходя из дома, можно, обратившись в call-центр с единым многоканальным телефоном. По этому же номеру доступна запись на прием.

Иван Белозерцев лично пообщался с персоналом поликлиники, в том числе работниками регистратуры. Он убедился в положительных изменениях, которые привнес федеральный проект, но не обошел вниманием сохраняющийся дефицит кадров.

«Мы работаем над решением этой проблемы — привлечением выпускников-медиков на работу в учреждения здравоохранения малых населенных пунктов, предоставлением им жилья, созданием достойных условий проживания специалистов в районных центрах и на селе», — пояснил глава региона.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в процессе поиска специалистов необходимо постоянно обновлять информацию о вакансиях в интернете.

В лечебно-диагностическом и консультативном центре принимают 38 тысяч пациентов не только из Сердобского, но также Бековского, Колышлейского, Малосердобинского районов и Саратовской области.

В поликлинике трудятся 169 врачей и медиков среднего звена. Прием ведут терапевты, врачи общей практики, хирурги, травматологи, гастроэнтерологи, неврологи, оториноларингологии, офтальмологи, онкологи, кардиологи, дерматовенерологи, психотерапевты и эндокринологи. Действует отделение медицинской профилактики и дневной терапевтический стационар, рассчитанный на 27 коек.