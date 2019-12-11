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В Пензе решили не увеличивать количество рекламных конструкций

11 декабря в 05:12 132 просмотра

В Пензе на комиссии Гордумы по градостроительству обсудили вопрос демонтажа самовольно установленной рекламы.

Директор МКУ «Рекламная служба г. Пензы» Вадим Муравлев сообщил, что всего в Пензе в настоящее время установлено 675 разрешенных к эксплуатации конструкций и 31 незаконная.

«У некоторых конструкций закончились разрешения на эксплуатацию. Мы занимаемся взысканием денег с собственников, у которых реклама размещена на муниципальной земле. По взысканию средств с неосновательного размещения рекламы за год в бюджет поступило 3 млн 71 тысяча рублей», — уточнил он.

Вадим Муравлев отметил прогресс в количестве незаконной рекламы в Пензе. Он напомнил, что в 2015 году было установлено почти 600 нелагальных конструкций.

«На следующий год мы не планируем изменения в схему размещения рекламы, мы считаем, что город насыщен рекламными конструкциями», — подытожил он.


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