В Пензе 4 класса закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Пензе за неделю 980 человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

В четырех школах Пензы — № 2, № 4, № 77, № 40 — в связи с высокой заболеваемостью закрыли на карантин четыре класса.

В области за неделю зафиксировано 2180 случаев заболевания ОРВИ. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецке, Кузнецком, Камешкирском, Лопатинском, Сосновоборском, Неверкинском, Городищенском, Никольском и Нижнеломовском районах», — отметили специалисты.

Напомним, одним из самых опасных инфекционных заболеваний считается грипп. Чтобы избежать осложнений от него, врачи рекомендуют пройти профилактику. Например, — сделать прививку. В Пензенской области иммунизация против гриппа началась с сентября. Об особенностях этой процедуры читайте в нашем материале.