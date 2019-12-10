В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
В Пензе во время рейда нашли мужчину, незаконно торгующего сигаретами
Иван Белозерцев оценил эффект от проекта «Бережливая поликлиника» в Сердобске
Пензенский центр крови получил приз на всероссийском форуме
Губернатор поручил подготовить концепцию благоустройства парка в Сердобске
12 тысяч пензенцев сделали тест на ВИЧ в рамках всероссийской акции
Студентка Бабынина займет кресло Кувайцева в Гордуме
В Башмаковском районе фармацевт отпустила без рецепта опасный медикамент
«Пензаэнерго» напоминает об уголовной ответственности за порчу своих объектов
Иван Белозерцев поблагодарил своих подписчиков во «ВКонтакте»
В Пензенской области ремонт по БКАД должен обеспечить безопасность на дорогах

В Пензе 4 класса закрыли на карантин из-за ОРВИ

10 декабря в 17:20 136 просмотров

В Пензе за неделю 980 человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

В четырех школах Пензы — № 2, № 4, № 77, № 40 — в связи с высокой заболеваемостью закрыли на карантин четыре класса.

В области за неделю зафиксировано 2180 случаев заболевания ОРВИ. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен в Кузнецке, Кузнецком, Камешкирском, Лопатинском, Сосновоборском, Неверкинском, Городищенском, Никольском и Нижнеломовском районах», — отметили специалисты.

Напомним, одним из самых опасных инфекционных заболеваний считается грипп. Чтобы избежать осложнений от него, врачи рекомендуют пройти профилактику. Например, — сделать прививку. В Пензенской области иммунизация против гриппа началась с сентября. Об особенностях этой процедуры читайте в нашем материале.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...