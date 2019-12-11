В Пензе обсудили проблему незаконных заборов вокруг многоэтажек

В Пензе 10 декабря на круглом столе обсудили, как бороться с незаконной установкой заборов вокруг многоэтажек.

В Пензе 10 декабря на круглом столе обсудили, как бороться с незаконной установкой заборов вокруг многоэтажек.

В настоящее время, отметили организаторы дискуссии, любой пензенский двор можно обнести забором, на любом проезде можно установить шлагбаум. На эти меры жильцы идут для защиты собственности от посторонних. Однако заборы осложняют навигацию по городу, мешают проезду спецтехники, затрудняют оперативную ликвидацию аварийных ситуаций.

Обсудить, в каких случаях установка забора является обоснованной, кто отвечает за соблюдение закона, и обозначить все болевые точки собрались депутаты Гордумы Людмила Коломыцева, Александр Смирнов, архитектор Алексей Бреусов, представители мэрии, журналисты и активные граждане.

«Я согласна с тем, что поход между домами в Пензе порой превращается в квест. Мы как-то ехали с ребенком в школу номер 17 на такси и попали в лабиринт. В итоге мы опоздали, я зашла в школу и подумала: «А что, если бы с детьми что-то случилось и скорая к ним должна была приехать?» Я к этому отношусь крайне негативно, но мы должны помнить, откуда это все взялось, какими правилами и законами регулируется эта сфера», — отметила Людмила Коломыцева.

«Это проблема, которая была нам отчасти передана. Есть закон, который регламентирует землепользование между домами. Именно власть может вмешаться в этот вопрос и постараться проблему решить. Потому что жители сами ее не решат никогда», — считает архитектор Алексей Бреусов.

«Давайте представим, что весь город будет огорожен. Станет безопаснее в городе? Думаю, что нет. Проблема есть, но нужно также привлечь и гражданское сообщество к ее решению», — отметил Александр Смирнов.

«Проблема тяжелая и глубокая. Я начну с самого главного. На что сейчас похожа пенза с этими заборами? Такое впечатление, что идет подготовка к оккупации! Остается только поставить вышки и «вертухаев», и все уже будут находиться в тюрьме. Органы местного самоуправления должны отвечать за комфортное и безопасное проживание людей. Муниципалитет виноват, нужно было обсуждать проблему, пока не будет принято решение представителями всех микрорайонов. В Пензе раньше зелеными посадками все разграничивалось, а теперь — одни заборы», — высказался пензенец Сергей Никишин.

По итогам обсуждения принята резолюцию. Вопрос планируют поднять на сессии Гордумы.

Напомним, ранее информагентство уже затрагивало тему огораживания многоквартирных домов. Материал с комментариями от городского управления ЖКХ можно почитать здесь.