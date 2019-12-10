Пензенцев приглашают проверить свои знания по истории Отечества

Жители Пензенской области 13 декабря смогут присоединиться к международной акции «Тест по истории Отечества» (6+), которая проводится по проекту «Каждый день горжусь Россией».

Мероприятие пройдет во всех регионах России и 42 зарубежных странах, отметили в пресс-центре облправительства.

Пензенцы смогут проверить свои знания на специально организованных площадках, которые начнут работу в 11:00, и на сайте проекта кдгр.рф. Онлайн тестирование будет доступно в течение всего дня. Участникам предстоит ответить на 40 вопросов, задания которых охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны.

«В преддверии 75-летия Победы необходимо уделить особое внимание вопросам формирования у детей и взрослого поколения интереса к отечественной истории. Важно знать героическое прошлое своего народа и страны, уделять пристальное внимание патриотическому воспитанию молодежи и уважительному отношению к настоящему, что является залогом дальнейшего успешного развития современной России», — выразил мнение председатель ЗакСобра Пензенской области Валерий Лидин.

Адреса площадок в Пензе:

— IТ-колледж, ул. Пушкина, 137;

— Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ул. Германа Титова, 28, корп.2;

— Пензенский государственный аграрный университет, ул. Ботаническая, 30;

— школа № 37, ул. Минская, 6а;

— школа № 49, ул. Кирова, 55б;

— гимназия № 53, ул. Попова, 14;

— школа № 65/23, ул. Воронова, 20.