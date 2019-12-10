В Пензе во время рейда нашли мужчину, незаконно торгующего сигаретами

В Пензе прошел очередной рейд по торговым точкам, направленный на борьбу с контрафактной табачной продукцией.

Полицейские, чиновники и общественники обследовали девять точек. В результате они обнаружили пензенца, который торговал сигаретами без акцизных марок на территории рядом с торговым центром на улице Куприна. Сотрудники УМВД составили протокол об административном нарушении.

«В оптово-розничных торговых точках на улице Крымской, 8 было отмечено, что табачная продукция хранится в открытом доступе, нет прейскуранта на сигареты и информации о запрете их продажи несовершеннолетним. Была проведена выборочная проверка на соответствие максимальной розничной цены, указанной на пачке, и отпускных цен», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С арендатором провели разъяснительную работу. В других местах, которые проверили в этот день, нарушений не нашлось.