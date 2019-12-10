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В Пензе во время рейда нашли мужчину, незаконно торгующего сигаретами

10 декабря в 17:56 108 просмотров

В Пензе прошел очередной рейд по торговым точкам, направленный на борьбу с контрафактной табачной продукцией.

Полицейские, чиновники и общественники обследовали девять точек. В результате они обнаружили пензенца, который торговал сигаретами без акцизных марок на территории рядом с торговым центром на улице Куприна. Сотрудники УМВД составили протокол об административном нарушении.

«В оптово-розничных торговых точках на улице Крымской, 8 было отмечено, что табачная продукция хранится в открытом доступе, нет прейскуранта на сигареты и информации о запрете их продажи несовершеннолетним. Была проведена выборочная проверка на соответствие максимальной розничной цены, указанной на пачке, и отпускных цен», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С арендатором провели разъяснительную работу. В других местах, которые проверили в этот день, нарушений не нашлось.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_gorode_proverili_zakonnost_realizatsii_tabachnykh_izdeliy/

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