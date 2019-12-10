В Кузнецке выбрали подрядчика для капремонта кровли гимназии № 9 (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области в гимназии № 9 ведутся подготовительные работы к началу капитального ремонта кровли. Проблема возникла еще в марте и с тех пор учащиеся вынуждены заниматься в городской школе № 3, где для всех едва хватает места.

Вероятнее всего, там ребята и закончат учебный год. Дело в том, что во время проведения капремонта крыши невозможно находиться в здании гимназии — для выполнения необходимых работ подрядчику пришлось полностью отключить объект от теплоснабжения.

«Мы надеялись, что обойдемся мелким ремонтом, но, чтобы избежать более неприятной ситуации в будущем, было заказано обследование перекрытий третьего этажа. После этого стало понятно, что часть балок нуждается в замене, поэтому встал вопрос о капитальном ремонте», — рассказала директор гимназии № 9 Ольга Прошина.

Изначально капитальный ремонт кровли планировали завершить к началу учебного года, однако бригада зашла на объект только в конце ноября. Несколько месяцев заняли подготовка проектно-сметной документации и поиск подрядчика. Временное пребывание гимназистов в стенах школы № 3 уже растянулось на три четверти.

«Дети с марта там. Это не могло не сказаться на учебном процессе, при переходе детям пришлось адаптироваться к новым условиям», — сказала мама ученика гимназии № 9 Ирина Назарова.

Чтобы приступить непосредственно к капитальному ремонту, в здании начались подготовительные работы. Строителям сначала придется разобрать разрушившиеся элементы конструкции.

«Нужно будет поменять все балки закрытой кровли. Эта довольно-таки трудоемко, как говорят строители. Подрядчиком подписан протокол, представлен график выполнения работ и ведется подготовка к началу их проведения», — рассказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

Стоимость работ составит чуть менее пяти миллионов рублей. Согласно контракту, капитальный ремонт кровли гимназии № 9 должен быть завершен в мае 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».