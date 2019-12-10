Юные пензенцы стали участниками мастер-класса от звезд российского футбола (видео)

Юные пензенские футболисты встретились с настоящими легендами. На закрытие сезона в одной из крупнейших спортивных школ Пензы приехали экс-игроки сборной России Александр Филимонов и Дмитрий Хлыстов, а также бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Градиленко. Они приняли участие в товарищеской игре, а также провели для ребят мастер-классы.

Пензенские болельщики не часто могут увидеть вживую игру одного из самых известных российских вратарей последних 25 лет. Александр Филимонов был в Пензе не в первый раз. Несколько лет назад он приезжал в составе тульского «Арсенала». Карьеру футболиста голкипер завершил год назад, однако за это время форму не растерял. Несколько вратарских сейвов он продемонстрировал и в товарищеском матче, который завершил сезон в центре начальной подготовки футболистов. Также именитый голкипер провел мастер-класс для пензенских мальчишек. Некоторые из них даже смогли забить первый в своей жизни гол экс-вратарю сборной России.

«Ребята — хорошие». Главное — чтобы в этом возрасте они любили футбол, занимались им и не бросали, проявляли трудолюбие. Думаю, что все будет нормально, есть перспективы", — сказал Александр Филимонов.

Кроме него в гала-матче участие приняли и другие известные футболисты. В Пензу приехал экс-защитник сборной России Дмитрий Хлестов, а также бывший игрок московского «Спартака» и основатель центра начальной подготовки футболистов Дмитрий Градиленко. По его мнению, прошедший сезон оказался успешным.

«Если растет количество воспитанников, значит, мы все правильно делаем, и дети, и их родители довольны результатом», — рассказал он.

Компанию на поле бывшим футболистам составили пензенские бизнесмены, политики, тренеры и спортсмены. В итоге матч завершился со счетом 8:8. Ничью зафиксировали и в серии пенальти, сообщает телеканал «Экспресс».