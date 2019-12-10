В Пензе состоялась премьера спектакля, основанного на творчестве Гофмана (видео)

В центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» в Пензе прошла премьера нового спектакля. На этот раз основой для постановки стало творчество Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

На всех желающих в числе первых посмотреть новую постановку «Театра Доктора Дапертутто» не хватило зрительного зала. Однако небольшое пространство помогает создать небывалый эффект погружения в происходящее. Спектакль «Эрнст Теодор Амадей» (16+) основан на произведениях немецкого писателя Гофмана. Но, несмотря на это, многое из того, что видят зрители, — экспромт.

Идея создания этой постановки появилась несколько месяцев назад. К повести Гофмана «Принцесса Брамбилла» (12+) труппа впервые обратилась во время уличного театрального фестиваля, который прошел в Пензе в сентябре. Эти наработки актеры решили не бросать. К ним добавились отрывки из других произведений писателя. Так и появился спектакль «Эрнст Теодор Амадей». Несмотря на то, что это комедия, в нем есть место не только веселью.

«В нем существует нота, которая очень важна Гофману, это нота грусти, того, что жалко, что в наше время люди вместо того, чтобы радоваться жизни, тому, что они имеют, вынуждены жить так, как им предписано», — рассказала художественный руководитель центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Наталья Кугель.

Постановка оказалась одной из самых масштабных в репертуаре труппы. В ней оказались задействованы сразу десять актеров, сообщает телеканал «Экспресс».